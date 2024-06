Sommer im Burgenlandkreis Schatten, Kühle, Entspannung findet man an kühlen Plätzen zwischen Zeitz und Osterfeld

Plätze zum Abkühlen und Abtauchen findet man in Zeitz und rundherum einige. Sozusagen direkt vor der Haustür. Was man an den noch kommenden heißen Tagen unternehmen könnte.