Wenn Helfen zur Herzenssache wird: Das Team von rmcStolze blickt auf 25 Jahre im Dienst der Gesundheit zurück – und sagt seinen treuen Kunden Danke.

Sanitätshaus in Zeitz mit Jubiläumsaktion: rmcStolze lädt zur Feier ein

Astrid Kügler, Kristina Schumann und Anett Ampt laden am 12. November 2025 zum 25. Jubiläum ins Sanitätshaus rmc Stolze ein.

Zeitz/MZ. - Stolz hält Astrid Kügler einen 25 Jahre alten Zeitungsausschnitt in den Händen. Damals wurde das Sanitätshaus rmcStolze am Brühl-Center in Zeitz eröffnet. „14 Tage hatten wir Zeit, um das Geschäft einzurichten“, erinnert sich die Mitarbeiterin an die aufregenden Anfänge.