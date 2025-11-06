weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Seit 25 Jahren am Brühl-Center in Zeitz: Sanitätshaus in Zeitz mit Jubiläumsaktion: rmcStolze lädt zur Feier ein

Seit 25 Jahren am Brühl-Center in Zeitz Sanitätshaus in Zeitz mit Jubiläumsaktion: rmcStolze lädt zur Feier ein

Wenn Helfen zur Herzenssache wird: Das Team von rmcStolze blickt auf 25 Jahre im Dienst der Gesundheit zurück – und sagt seinen treuen Kunden Danke.

Von Margit Herrmann 06.11.2025, 14:00
Astrid Kügler, Kristina Schumann und Anett Ampt laden am 12. November 2025 zum 25. Jubiläum ins Sanitätshaus rmc Stolze ein.
Astrid Kügler, Kristina Schumann und Anett Ampt laden am 12. November 2025 zum 25. Jubiläum ins Sanitätshaus rmc Stolze ein. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Stolz hält Astrid Kügler einen 25 Jahre alten Zeitungsausschnitt in den Händen. Damals wurde das Sanitätshaus rmcStolze am Brühl-Center in Zeitz eröffnet. „14 Tage hatten wir Zeit, um das Geschäft einzurichten“, erinnert sich die Mitarbeiterin an die aufregenden Anfänge.