  4. Verkehrsunfall: Renault überschlägt sich auf der B182

Zu einem Zusammenstoß auf einer Kreuzung zwischen Globig und Schnellin kam es am Mittwochmittag.

06.11.2025, 16:17
Unfall auf der B182 zwischen Globig und Schnellin.
Unfall auf der B182 zwischen Globig und Schnellin. (Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa)

Kemberg/MZ - Am Mittwoch befuhr der 72-jährige Fahrer eines Renault um 14.29 Uhr die K 2026 aus Richtung Globig kommend in Richtung Schnellin mit der Absicht, die B 182 zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Honda mit Anhänger, dessen 83-jähriger Fahrer die B 182 aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Torgau befuhr. In der Folge wurde der Renault von der Kreuzung geschleudert und überschlug sich. Der Honda-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.