Kemberg/MZ - Am Mittwoch befuhr der 72-jährige Fahrer eines Renault um 14.29 Uhr die K 2026 aus Richtung Globig kommend in Richtung Schnellin mit der Absicht, die B 182 zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Honda mit Anhänger, dessen 83-jähriger Fahrer die B 182 aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Torgau befuhr. In der Folge wurde der Renault von der Kreuzung geschleudert und überschlug sich. Der Honda-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.