Von der IHK ausgezeichnet Bester Werkzeugmechaniker-Azubi kommt aus Harzgerode
Elias Harbich, der bei Bohai Trimet in Harzgerode den Beruf des Werkzeugmechanikers gelernt hat, gehört zu den besten Prüfungsabsolventen. Wie der Leipziger in Harzgerode gelandet ist, wie er seine Lehrzeit erlebt hat - und was er jetzt macht.
06.11.2025, 18:20
Harzgerode/MZ. - „Man merkt schon, wer das Potenzial hat“, sagt Frank Wenzel, Ausbilder bei der Bohai Trimet Automotive Holding GmbH, „gut sind viele. Aber der Abstand zwischen gut und sehr gut, der macht es aus.“ Elias Harbich hat das Quäntchen mehr.