Von der IHK ausgezeichnet Bester Werkzeugmechaniker-Azubi kommt aus Harzgerode

Elias Harbich, der bei Bohai Trimet in Harzgerode den Beruf des Werkzeugmechanikers gelernt hat, gehört zu den besten Prüfungsabsolventen. Wie der Leipziger in Harzgerode gelandet ist, wie er seine Lehrzeit erlebt hat - und was er jetzt macht.