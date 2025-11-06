weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Von der IHK ausgezeichnet: Bester Werkzeugmechaniker-Azubi kommt aus Harzgerode

Von der IHK ausgezeichnet Bester Werkzeugmechaniker-Azubi kommt aus Harzgerode

Elias Harbich, der bei Bohai Trimet in Harzgerode den Beruf des Werkzeugmechanikers gelernt hat, gehört zu den besten Prüfungsabsolventen. Wie der Leipziger in Harzgerode gelandet ist, wie er seine Lehrzeit erlebt hat - und was er jetzt macht.

Von Susanne Thon 06.11.2025, 18:20
Die Mitarbeiter im Werkzeugservice - hier Elias Harbich an der Touchierpresse - sind zuständig für die Wartung und Reparatur von unter anderem Druckgussformen.
Die Mitarbeiter im Werkzeugservice - hier Elias Harbich an der Touchierpresse - sind zuständig für die Wartung und Reparatur von unter anderem Druckgussformen. Foto: Susanne Thon

Harzgerode/MZ. - „Man merkt schon, wer das Potenzial hat“, sagt Frank Wenzel, Ausbilder bei der Bohai Trimet Automotive Holding GmbH, „gut sind viele. Aber der Abstand zwischen gut und sehr gut, der macht es aus.“ Elias Harbich hat das Quäntchen mehr.