Auffahrunfall auf der B100 bei Roitzsch - Kleintransporter schiebt zwei Autos ineinander

Roitzsch/MZ. - Auf der B 100 hat sich am Mittwoch am Abzweig nach Roitzsch ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet.

Laut Polizei fuhr ein 42-jähriger Fahrer eines Kleintransporters gegen 16 Uhr auf der B 100 in Richtung Bitterfeld und kollidierte mit dem vorausfahrenden Suzuki eines 45-Jährigen, welcher verkehrsbedingt wartete. Durch den Aufprall wurde der Suzuki auf den ebenfalls vorausfahrenden Mercedes einer 24 Jährigen geschoben, was ebenfalls zur Kollision führte.

Der Fahrer des Suzuki wurde dabei leicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand nach Polizeiinformationen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.