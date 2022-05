Saisonstart für Reiter in Könderitz

Frühjahrsputz am Reitplatz in Könderitz. Am Wochenende lädt der Reit- und Fahrverein Langendorf zum ersten Turnier der Saison ein. Die Vorbereitungen laufen, so wurden die Stühle aus der Kaffeestube rausgeräumt und saubergemacht. Im Hintergrund wird der Parcours aufgebaut.

Könderitz/MZ - Mächtiges Gewühle herrscht auf dem Reitplatz in Könderitz. Gemeinsamer Arbeitseinsatz ist angesagt. Denn am Wochenende 13. und 14. Mai findet zum 43. Mal das Reitturnier in der Elsteraue statt und zahlreiche Helfer bereiten das Ereignis vor. Rund 100 Tonnen feiner Sand liegen am Rand und werden auf den Parcours aufgebracht. Dieser ist rund drei Hektar groß. „Das ist gut für die Pferde, der Sand macht den Platz etwas weicher. Nur regnen könnte es mal wieder“, sagt Andreas Zwietz. Er wohnt gleich um die Ecke und trainiert einen Teil des Nachwuchses im Reit- und Fahrverein Langendorf und Umgebung. Dazu gehören zum Beispiel Kim Knoblauch und Pia Bauer. „Ich werde in der E-Dressur und im A-Springen an den Start gehen“, sagt Kim Knobloch. Die junge Frau ist 18 Jahre alt, wohnt in Traupitz und saß schon mit vier Jahren zum ersten Mal im Sattel. Am Wochenende startet zum ersten Mal in dieser Saison und wird sich mit 48 Startern in ihrem Wettkampf messen.