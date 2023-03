SRH-Klinikum in Zeitz

Zeitz/MZ - Die zu erwartende Schließung der Kinderstation sowie der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Zeitzer Klinikum werfen viele Fragen unter den Bürgern auf. Sie wollen wissen, ob schon jetzt in den Räumen der Kinderstation die Geriatrie 3 in Zeitz geplant ist.