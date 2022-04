So wichtig ist die zweite Geriatrische Station in Zeitz

Zweite Geriatrische Station im SRH-Klinikum in Zeitz eröffnet: Wie wichtig diese Einrichtung für die Versorgung vor Ort ist.

Dr. med Angelika Knispel hört sich Sorgen und Nöte ihrer Patientinnen Dorit Schmeißer und Ingrid Vincenz (von links) an.

Zeitz/MZ - Unter der Leitung einer neuen Chefärztin ist die zweite Geriatrische Station im SRH-Klinikum in Zeitz eröffnet worden. Damit konnte die Bettenzahl um weitere 25 auf insgesamt 50 Betten verdoppelt werden. Betten, die dringend benötigt werden angesichts einer immer älteren Bevölkerung. „Wir haben die Geriatrie 2 am 1. September eröffnet und am 10. September waren alle Betten belegt“, sagt Dr. Angelika Knispel, die neue Chefärztin.