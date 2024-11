Mit einem bunten Straßenumzug starteten am Samstagvormittag Faschings- und Sportvereine in die fünfte Jahreszeit.

Rund 600 Menschen feiern Fasching in Zeitz

Zeitz startet in die Faschingszeit

Zeitz/MZ - Mit Schlager und Stimmungsmusik zogen hunderte lebenslustige und faschingsbegeisterte Menschen am Samstagvormittag von Zeitz-Ost zum Altmarkt. Mit einem bunten Umzug starteten sie in die fünfte Jahreszeit. Schätzungsweise 350 Akteure und genauso viele Zuschauer feierten gemeinsam auf den Straßen. Den Zug führte die Mitstreiter des Zeitzer Karnevalsverein (ZCV) mit seinen beiden Prinzenpaaren an.