Erstes Kramerstraße-Kunstwerk in Zeitz wird in der Nacht zu Samstag beschädigt. Warum das für manchen Zeitzer nur eine Frage war, wann es passiert.

„Rote Linie“ überschritten: Kunstwerk gleichen Namens in der Kramerstraße in Zeitz beschädigt

Zeitz/MZ. - In der Nacht von Freitag zu Samstag, einer der Nächte, in denen es in der Zeitzer Innenstadt wieder besonders laut zuging, wurden auch Elemente des Kunstwerks „Rote Linie“ in der Kramerstraße gestohlen. Zumindest fehlen jetzt Hopfenpflanzen und rote Elemente an den Rankhilfen.

Solarbank zerkratzt und beschmiert am Roßmarkt in Zeitz Foto: Angelika Andräs

Vor Ort ärgern sich Zeitzer. Allerdings wundert sich niemanden wirklich. „Die Frage war doch eher, wann es passiert, nicht ob“, sagt ein Familienvater. „Die Solarbank ist auch schon zerkratzt. Hier hilft nur Videoüberwachung.“ Müll, Vandalismus und Schmierereien seien doch in Zeitz an der Tagesordnung. Die „Rote Linie“ ist das erste Kramerstraßenprojekt – von Michael Krause – zur Gestaltung der Kramerstraße.