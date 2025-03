Die Welt feiert Frauentag. MZ fragt aus diesem Anlass, wie eine Familie Beruf und Kinder unter einen Hut bekommt und ob sich die Frauen der Familie in der Wirtschaft benachteiligt fühlen.

Zeitz/MZ. - Rosen für alle Mitarbeiterinnen gab es bereits am Freitag im Druckhaus Blochwitz. Und auch Andreas Gotzmann hatte am Samstagmorgen eine kleine Überraschung zum Frauentag für seine Frau Sybille, die Geschäftsführerin des traditionellen Zeitzer Familienunternehmens. „Ich habe zum Glück nie empfunden, dass es Probleme gab aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin“, resümiert sie im Hinblick auf den Frauentag am 8. März. „Aber hinter mir stand auch immer mein Mann.“