Lonzig/MZ. - Musik erfüllt die warme Frühlingsluft in Lonzig. Im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses haben sich verschiedene Musiker getroffen, um für ihren Auftritt am 20. April zu proben. Dann nämlich steigt im Zeitzer Schuppen das Musikertreffen. Legenden rocken gemeinsam die Bühne. Einer davon ist Roland Rommel. „Es war in den 1960er Jahren, also in jener Zeit als die Beatles gerade die Welt eroberten. Da hat uns diese Begeisterung mitgerissen und wir haben in Zeitz Musik gemacht“, erzählt Rommel. Der Malermeister gehörte zur Urbesetzung der Palomas. Diese Band hat etwa von 1964 bis 1975 die Zeitzer Musikszene bestimmt. „Wir haben damals jeden Tag gespielt, aber freilich nicht hauptberuflich sonder nach Feierabend“, erinnert sich Rommel heute. Er war damals Sänger und Gitarrist. So wurde handgemachte Rockmusik von den Beatles, Rolling Stones oder CCR gespielt.