Eine fahrende Gruppe aus Frankreich bevölkert seit Tagen den Platz an der Saale in Bernburg und sorgt aus verschiedenen Gründen für Frust. So reagieren die Behörden und der benachbarte Fußballverein.

Bernburg/MZ. - In Bernburg wächst der Ärger über eine fahrende Gruppe, die seit rund zwei Wochen in der Saalestadt kampiert. Nachdem sie zunächst ihre Zelte am Platz der Jugend aufgeschlagen hatte, hatten sich die Camper nun am Rande der Töpferwiese ausgebreitet.