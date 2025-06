Am Sonnabend, 14. Juni, findet in der Stadt zum 28. Mal eine Schwarzbiernacht statt. Eröffnet wird das Fest auf dem Altmarkt mit dem Sound der legendären US-Band Eagles. Doch schon bevor die Musik erklingt, gibt es etwas zu erleben.

Im vergangenen Jahr sorgte die Band Spirit of Smokie für einen vollen Altmarkt. Nun eröffnen The Ultimate Eagles die Schwarzbiernacht und wollen ebenso das Publikum ins Zentrum der Stadt locken.

Zeitz/MZ. - „Take It Easy“ – nimm’s locker: Der Rat der US-Rockband Eagles dürfte Samstag einmal mehr das Lebensgefühl in der Zeitzer Innenstadt bestimmen. Da heißt es wieder: Musik, gute Laune und Geselligkeit. Zeitzer und Gäste der Stadt sind zur 28. Schwarzbiernacht eingeladen. Und niemand Geringeres als die Ultimate Eagles eröffnen das Fest, das viele in Zeitz längst als die „Nacht der Nächte“ bezeichnen, auf der großen Bühne auf dem Altmarkt.

Die Ultimate Eagles gelten weltweit als authentischste Tribute-Band für die legendäre Rockgruppe. Mit Hingabe, Können und einem feinen Gespür für Details bringen sie Songs aus allen Alben und Schaffensphasen der Eagles auf die Bühne – nahe am Original, aber mit eigener Seele. Die Bandmitglieder sind erfahrene Musiker, die bereits mit Größen wie Queen, Joe Cocker, Paul Young, Bonnie Tyler oder Tom Jones gearbeitet haben.

Wenn Samstagabend die letzten Eagles-Töne verklungen sind, ist das musikalische Programm aber noch lange nicht vorbei. Zwar geht es auf den kleineren Bühnen intimer, aber nicht weniger stimmungsvoll zu. Die Gäste der Schwarzbiernacht können sich auf ganz unterschiedliche Musikrichtungen freuen – je nach Geschmack und Laune.

Die Ultimate Eagles sind Samstag zu Gast in Zeitz. (Foto: Konzept Team Gera/Maris Rietrums

Auch dieses Jahr mit dabei: die motorisierte Truppe „We drive to help“. Die Fahrerinnen und Fahrer bieten – wie in den Vorjahren – Spendenfahrten auf besonderen Motorrädern und in auffälligen Autos an. Der Erlös bleibt in Zeitz und kommt dem Kinder- und Jugendwohnen Haus Herz 2.0 in der Semmelweisstraße zugute. Die Touren starten auf dem Neumarkt.

Natürlich lassen es sich auch Innenstadthändler nicht nehmen, Samstagabend mit besonderen Angeboten und Aktionen auf sich aufmerksam zu machen.

Die Eintrittsbändchen gibt es noch im Vorverkauf, und zwar im B-Stone auf dem Roßmarkt, in der Touristinformation am Altmarkt und im Globus-Markt Theißen. Auch an Abendkassen wird es Tickets geben, sie sind zu finden am Altmarkt, am Hotel am Neumarkt und im Green Island Pub.

Das Programm

Altmarkt: The Ultimate Eagles, 18 Uhr; AC/CZ, Musik von AC/DC auf höchstem Niveau, 21 Uhr

R1: Rattlin Bog, Irish and more! Violine, Gitarre, Gesang – kreativ und mit hohem Spaßfaktor; After Show Party, DJ Kirk (Zeitz/Bockwursthelden)

Alte Mälzerei: Hirschtanz kommt nach Zeitz – mit Küche 80 & Friends

Green Island Pub: Frank Schwanethal – „Die feinen Saiten des Rock“ – eine musikalische Reise

Green Island Hofparty: Freunde der Nacht – Rock in seiner besten Form

Stadthof Drahtseilbahner: Shawn Harvey – Top-Live-Musik aus England, ein Singer-Songwriter, der seinesgleichen sucht

Neumarkt: We drive to help – Spendenaktion für das „Kinder- und Jugendwohnen Herz 2.0“ Zeitz, Ausgefallene Fahrzeuge, Trikes, US Police Cars und Motorräder laden von 14 bis 21 Uhr für fünf Euro Spende zum Mitfahren ein.

Hotel am Neumarkt (Outdoor): Mega Guggenparty – Live Guggenmusik & mehr mit DJ Steps

Damals: Udo Mugge – Legendäre Party in Zeitz! Tanzen ohne Ende

Michaeliskirche: 21 Uhr ist der Oberstufenchor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz mit einem Chorkonzert der Superlative zu erleben, und zwar unter Leitung von Till Malte Mossner

City Kebap: Mölli – Musik und Spaß ohne Ende, in Zeitz und auf der ganzen Welt bekannt

Gasthaus Zum Rössl: Martin Goldhardt – Außergewöhnliche Live-Performance mit Stimme, Loop Station und vielen Instrumenten

Volksbank und FC-Zeitz-Hofparty: Didi in Höchstform, mehr als Musik, ein Erlebnis für alle, die Humor und das Leben lieben

Schnaps Mathes: Elfi – Eine Frau, pur und voller Leidenschaft, eine unverwechselbare Stimme, die fesselt und begeistert

Unterirdisches Zeitz: Führungen durchs Gangsystem – besonderes Erlebnis zur Schwarzbiernacht

B-Stone am Roßmarkt: Make Zeitz great again, Gäste sollen sich überraschen lassen

Inspiration: Geil! Schwarzbierbowle & mehr

Dampfilon: Kunden mit Eintrittsbändchen für die Schwarzbiernacht dürfen sich auf spezielle Angebote freuen. Quelle: Programm