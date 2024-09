Das Eberlein’sche Haus, rechts unten im Bild, gehörte offiziell zur Wendischen Straße. Jedoch stand es genau genommen in der heutigen Neumarktstraße am oberen Wendischen Berg. In diesem Haus wurde Richard Eberlein, langjähriger Mitinhaber der Klavierfabrik R. Schemelli & Co., 1869 geboren.

Foto: Archiv Petrik Wittwika