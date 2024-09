In der Familiengeschichte der Schemellis spielt Johann Sebastian Bach eine Rolle. Aber es gab auch Streit zwischen Vater und Sohn. Was ein Liederbuch verrät.

Zeitz/MZ. - Robert Richard Schemellis Leben beginnt mit seiner Geburt am 20. November 1856, „abends 6 Uhr“, in seinem Elternhaus am Zeitzer Neumarkt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag jenes Jahres empfängt der Neugeborene zwar nicht vom damaligen Hauptprediger, aber immerhin durch die Hand von dessen Stellvertreter, dem Archidiakon Hartung, in der altehrwürdigen Sankt Michaeliskirche die Taufe.