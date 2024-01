Unbekannte Täter haben in Theißen in der Neujahrsnacht für Chaos gesorgt. Das zieht nun eine Straßensperrung nach sich.

Randale in der Silvesternacht - Gullydeckel in Theißen gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht einen Gullydeckel in der Nordstraße in Theißen gesprengt.

Theißen/MZ - Eine Schneise der Verwüstung zieht sich durch die Nordstraße in Theißen. Und das auch noch einen Tag nach Neujahr. Unbekannte Täter hatten in der Neujahrsnacht für ordentlich Chaos gesorgt. Eine Barrikade versperrt nun die Straße und verhindert die Durchfahrt von Autos. Grund für die Absperrung ist ein in zweigeteilter Gullydeckel, der gesprengt wurde. Im weiteren Verlauf der Straße liegen durchnässte Pappreste von Raketenbatterien und anderen Silvesterknallern am Straßenrand.