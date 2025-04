Der Stadtrat will am Donnerstag die Prioritätenliste für die Verwendung von Fördermitteln aus dem Strukturwandel in Zeitz festlegen. Zwei Objekte „konkurrieren“. Welche Argumente es gibt.

Die Vater-Jahn-Turnhalle in Zeitz muss saniert werden. Aber ist sie wichtiger für Zeitz, als die Sanierung zweier Häuser in der Rahnestraße?

Zeitz/MZ. - Die nächste Entscheidung hinsichtlich der Verwendung der Strukturwandelmittel steht an. In seiner Sitzung am 3. April will der Stadtrat eine Prioritätenliste für die Verwendung des Geldes aus dem Förderaufruf Altstadtsanierung in der Stadt Zeitz aufstellen. Nach jetzigem Stand wird eine Entscheidung fallen müssen: Was soll saniert werden – die Vater-Jahn-Turnhalle oder die Rahnestraße 6 und 7?