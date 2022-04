Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall in Zeitz ins Krankenhaus gebracht worden.

Zeitz/MZ - Am Dienstagmorgen ist in Zeitz eine Radfahrerin mit einem Pkw zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Zweiradfahrerin in der Gleinaer Straße vom Fußweg kommend auf die Straße gefahren und hatte dort den Pkw nicht beachtet. Die Frau sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.