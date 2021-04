Qualm und Gestank nerven: Streit entflammt erneut an Gartenfeuern

Zeitz - Vor allem in Rasberg ärgern sich Anwohner über Gartenfeuer. Warum in der Schule Fenster zubleiben müssen.

„Es ist Feiertag! Wieso verbrennen heute Leute Gartenabfälle?“ Bernd Müller ist außer sich. Tatsächlich ist es an einigen Gartenbesitzern in Zeitz offensichtlich vorbeigegangen, dass der 3. Oktober zwar Samstag, aber Feiertag ist. „Es war an den letzten beiden Tagen schon echt unerträglich“, meint Müller, „kaum ist man aus dem Haus, auch schon ganz früh am Morgen, da stank es nach Gartenfeuer. Und beileibe nicht nur nach Holzfeuer.“

Besonders betroffen fühlten sich Anwohner in Rasberg. „Ich konnte seit Donnerstag keine Wäsche raushängen, die hätte nach Qualm gestunken“, erzählt eine Anwohnerin. Sie möchte ihren Namen nicht nennen. „Ich spreche auch keinen Kleingärtner oder Grundstücksbesitzer mehr an, wie ich das früher gemacht habe“, sagt sie, „ich bin angeschrien worden, soll mich um meinen Kram kümmern oder mir wurde gesagt, dann könnte ich ihnen ja den Grünschnitt wegfahren.“

Ärger über das Verbrennen bleibt

Der Ärger über das Verbrennen bleibt. „Man kann nicht einmal lüften. Das war sogar in unserer Schule ein Problem!“ In der Grundschule Rasberg konnte man tatsächlich seit 1. Oktober nicht mehr lüften, wie Mitarbeiter bestätigen. „Während der Corona-Pandemie soll in den Schulen regelmäßig gelüftet werden“, beschreibt ein Lehrer die Situation, „das Konzept sieht das Lüften der Räume während des Unterrichts und in den Pausen vor.

Seit dem 1. Oktober ist das nicht mehr zu gewährleisten.“ Der Grund: Das Verbrennen von Gartenabfällen in Kleingärten und auf Grundstücken in Rasberg. „Wir konnten die Kinder am 1. Oktober auch nicht auf den Schulhof zur Pause schicken - nur Rauch und Gestank überall.“

„Es stank ja nach Gummi oder Plastik“

Das „unzeitgemäße Verbrennen“ ist für die Anwohner ein Grund. Hinzu kommt, das offensichtlich nicht nur trockener Gartenabfall im Feuer landet. „Es stank ja nach Gummi oder Plastik“, meint eine Mutter. „Ich kann die Argumente nicht mehr hören, dass es nicht qualmt oder stinkt, wenn ,richtig’ verbrannt wird. Wir leben hier zweimal im Jahr in Qualm und Gestank, das muss ein Ende haben.“ Sie hofft, wie viele andere Zeitzer auch, auf die anstehende Entscheidung des Stadtrates.

Die Sitzung, in der bereits darüber abgestimmt werden sollte, dass es in Zeitz künftig keine Ausnahme mehr vom deutschlandweit geltenden Verbrennungsverbot gibt, wurde auf den 8. Oktober verschoben. In den Ausschüssen zeichnete sich aber bereits Zustimmung ab - obwohl es in den letzten 20 Jahren nicht gelang, das Verbrennungsverbot zu etablieren. Zumindest aber kann man Verstöße jederzeit online melden.

››Beschwerden online melden auf: www.umweltradar.blk.de(mz)