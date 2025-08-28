Vor dem Amtsgericht in Zeitz wehrt sich eine junge Frau. Sie hatte für ihren Mann ausgesagt, der aber wurde letztendlich wegen Vandalismus verurteilt. Warum ihr nun das gleiche Schicksal droht.

In Zeitz steht eine 23-Jährige wegen mutmaßlicher Falschaussage vor Gericht.

Zeitz/MZ. - Zu Beginn und auch am Ende des ersten Verhandlungstages hatte ihr der Strafrichter vor dem Amtsgericht noch einen Vorschlag zur Güte gemacht. „Wenn Sie geständig sind, dann kommen wir vielleicht um ein Urteil herum und können die Sache gegen eine Auflage wieder einstellen“, sagte er.