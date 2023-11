50 Zeitzer Genusskoffer sind von einem Team des Stadtmarketingvereins gepackt worden. Was sich dahinter verbirgt und wann und wo man sie kaufen kann.

Premiere zum Lichtereinkauf in Zeitz: Leckeres zum Genießen und Verschenken

Zeitz/MZ. - Zum Lichtereinkauf an diesem Freitag gibt es eine Premiere in Zeitz: den Zeitzer Genusskoffer. Manuela Noack-Schwede und Ines Enzmann strahlen angesichts der fast 50 schon gepackten Koffer. So viele sollen nämlich als Test zum Lichtereinkauf angeboten werden. „Wenn es gut läuft, dann soll es die Zeitzer Koffer schon auch künftig zu besonderen Anlässen geben“, sagt Ines Enzmann.