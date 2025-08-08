Florian Radetzki wechselt aus Dessau nach Bitterfeld. Der Experte für Endoprothetik wird Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie.

Zuwachs am Goitzsche Klinikum - Zweiter Chefarzt für die Orthopädie

Bitterfeld/MZ. - Das Goitzsche Klinikum in Bitterfeld bekommt noch in diesem Jahr ärztliche Verstärkung im Bereich der Chirurgie. Zum 1. November wird die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie einen zweiten Chefarzt erhalten. Neben Dr. Holger Welsch wird Dr. Florian Radetzki als Chefarzt der Klinik vorstehen. Er wechselt aus Dessau nach Bitterfeld und wird den klinischen Schwerpunkt der Orthopädie verantworten. Das teilt das Klinikum mit.