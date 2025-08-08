weather wolkig
  4. Intensive Betreuung: Weitere Unterkunft für Jugendliche wird in Reideburg eröffnet: Welche Kinder werden dort betreut?

Nach der jüngst eröffneten Jugendeinrichtung des DRK in Reideburg gibt es bald eine weitere in Halles östlichstem Ortsteil. Auch dort sollen Kinder un d Jugendliche wohnen.

Von Denny Kleindienst 08.08.2025, 10:50
Kindern und Jugendlichen ein sicheres Umfeld geben und eine intensive Betreuung bieten, das ist der Zweck der neuen Einrichtung (Genrebild).
Halle/MZ/DKL. - In Reideburg soll eine neue Jugendeinrichtung in Betrieb genommen werden. Finanziert wird sie von der Stadt, Träger ist die „Bunte Feuer GmbH“, die seit Jahren in Halle im Bereich der intensiv-sozialpädagogischen Betreuung aktiv ist. Mit der bereits im Juli in Reideburg eröffneten Jugendunterkunft hat sie nichts zu tun.