Nach der jüngst eröffneten Jugendeinrichtung des DRK in Reideburg gibt es bald eine weitere in Halles östlichstem Ortsteil. Auch dort sollen Kinder un d Jugendliche wohnen.

Weitere Unterkunft für Jugendliche wird in Reideburg eröffnet: Welche Kinder werden dort betreut?

Kindern und Jugendlichen ein sicheres Umfeld geben und eine intensive Betreuung bieten, das ist der Zweck der neuen Einrichtung (Genrebild).

Halle/MZ/DKL. - In Reideburg soll eine neue Jugendeinrichtung in Betrieb genommen werden. Finanziert wird sie von der Stadt, Träger ist die „Bunte Feuer GmbH“, die seit Jahren in Halle im Bereich der intensiv-sozialpädagogischen Betreuung aktiv ist. Mit der bereits im Juli in Reideburg eröffneten Jugendunterkunft hat sie nichts zu tun.