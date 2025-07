Neue Jugendunterkunft in Halle-Ost Die Ruhe nach dem Sturm: Nun sind die Jugendlichen in Reideburg angekommen

Die Jugendunterkunft in Reideburg ist eröffnet. Wie sich die Bewohner nach dem öffentlichen Protest in der neuen Einrichtung fühlen – und was Nachbarn nun sagen.