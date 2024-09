Zeitz/MZ. - Zeitzer Bahnhof, Rathaus, Torhaus von Schloss Moritzburg, Zekiwa-Gebäude. All das in trauter Eintracht gleich nebeneinander, und dazwischen Paare von tanzenden Menschen. Was fantasievoll klingt, wird im Durchgang vom Roßmarkt zum Parkplatz der Wohnungsbaugesellschaft Zeitz (WBG) jetzt künstlerische Wirklichkeit – als Fassadenbild am Haus Roßmarkt 13. An dem Gebäude gehen Menschen nicht nur auf dem Weg zum oder vom Parkplatz vorbei, sondern auch, wenn sie den Fahrstuhleingang des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Doceins nutzen wollen. Das MVZ befindet sich seit einigen Wochen komplett in der Innenstadt. Vermieter ist die WBG, in deren Auftrag nun auch das Wandbild entsteht. Das, so die Idee, sollte einen Bezug zum MVZ haben.

