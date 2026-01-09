In der Zeitzer Innenstadt gab es in 2025 mehrere Schließungen, aber keine wirkliche Neueröffnung im Handel. Einige Händler halten mit Engagament durch. Wie die Lage ist.

Pop-up-Store, B-Stone, Jeans & more: Wie es mit Schließung, Eröffnung und Durchhalten in Zeitz aussieht

Seit Jahresende geschlossen ist das Modegeschäft B-Stone am Zeitzer Roßmarkt/Michaeliskirchhof. Ein herber Schlag für die Innenstadt.

Zeitz/MZ. - In der Zeitzer Innenstadt ist Ruhe eingekehrt. Das liegt am Jahresanfang, wenn alle erst mal Luft holen. Das liegt sicher auch am Wetter, wer nicht raus muss, bleibt im Warmen oder sucht Natur. Aber gefühlt ist es auch etwas stiller geworden, weil ein stadtbildprägendes Geschäft nicht mehr da ist. Zum Jahresende endete der große Ausverkauf: Das B-Stone-Modegeschäft am Roßmarkt ist zu. Top oder Flop – wie war das Jahr für die Innenstadt?