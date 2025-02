Zeitz/MZ/ank. - Ein 19-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in der August-Bebel-Straße in Zeitz für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei dazu am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, war er in seiner Wohnung in einen psychischen Ausnahmezustand geraten und warf daraufhin Mobiliar und Einrichtungsgegenstände aus einem Fenster einer oberen Etage. Dabei, so die Polizei, ist niemand verletzt worden. Allerdings ging eine Fensterscheibe zu Bruch, und die aus dem Fenster geworfenen Gegenstände landeten sowohl auf dem Gehweg als auch auf der Fahrbahn. Die August-Bebel-Straße musste aufgrund des Vorfalls an der Einmündung zur Schützenstraße vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Der 19-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.