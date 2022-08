Mann muss zur Blutabnahme in Krankenhaus.

Die Polizei in Zeitz hat einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Zeitz/MZ - Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in Zeitz einen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle des Mannes in der Schützenstraße hat sich nach Polizeiangaben herausgestellt, das er unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Die Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,07 Promille. Der Zweiradfahrer wurde ins Krankenhaus zu Blutentnahme gebracht.