Zeitz/MZ/ank - Die Polizei hat in Zeitz zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Die Männer, 35 und 41 Jahre alt, befinden sich nach Angaben der Polizeiinspektion Halle seit Freitag in Untersuchungshaft. Die Männer, hieß es am Samstagmorgen, seien am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz in der Zeitzer Röntgenstraße gestellt worden, als sie an zwei als gestohlen gemeldeten Pkw die Kennzeichen wechseln wollten. Bei der Festnahme habe einer der mutmaßlichen Autodiebe einen Polizisten leicht verletzt, heißt es. Konkretere Informationen dazu gab es nicht. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftanträge.

Bei den genannten Fahrzeugen handelt es sich laut Polizei um einen Pkw der Marke Ford und einen Wagen der Marke Toyota. „Beide Autos haben einen fünfstelligen Wert“, heißt es. Und: Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Ford letzte Woche in einem Ortsteil von Leuna gestohlen worden. Der Toyota gehöre nach Naumburg. Sein Fehlen sei am Mittwoch bemerkt worden. Kriminalisten der Polizeiinspektion Halle ermitteln.