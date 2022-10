Polizei durchsucht einen Keller

Polizisten entdecken in einem Keller in Zeitz Diebesgut.

Zeitz/MZ - Fahndungserfolg nach einem Zeugenhinweis in Zeitz. Wie die Polizei mitteilte, sind am Mittwochvormittag Beamte in einem Keller eines Hauses in der Vater-Jahr-Straße fündig geworden. Sie entdeckten ein Mountainbike, ein Pedelec und eine Bohrmaschine, die allesamt gestohlen worden waren. Das Diebesgut sei sichergestellt worden und gegen eine nicht näher bezeichnete Person ein Verfahren eingeleitet.