Rund 70 Polizisten sind am Dienstag in Zeitz an der Ecke Schaedestraße/Donaliesstraße im Einsatz gewesen. Was bisher bekannt ist.

Polizisten durchsuchten am Dienstag Teile des alten Fabrikgebäudes an der Ecke Schaedestraße/Donaliesstraße in Zeitz.

Zeitz/MZ/ank. - Etwa 70 Polizisten sind am Dienstag im Bereich der ehemaligen Zetti-Produktionsstätte in Zeitz an der Ecke Schaedestraße/Donaliesstraße im Einsatz gewesen und haben Teile des Gebäudes und Areals durchsucht. Hintergrund war laut Mitteilung der Polizeiinspektion Halle ein Beschluss des Amtsgerichts Naumburg. In dem Ermittlungsverfahren gehe es um den Verdacht der Hehlerei mit Autos, hieß es. Es seien Beweismittel sichergestellt und beschlagnahmt worden, zum Beispiel Fahrzeugteile, Kennzeichentafeln, Kommunikationstechnik und anderes technisches Equipment. Festnahmen habe es am Dienstag aber nicht gegeben, so eine Polizeisprecherin.

An dem Einsatz waren unter anderem Polizisten aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis und des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Halle beteiligt.