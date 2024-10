Zeitz/MZ. - Richard Schemelli – ein großer Name, aber dennoch auch vielen Zeitzern kaum oder gar nicht bekannt. „Toll, das jetzt in der MZ zu lesen und Dank an Autor Petrik Wittwika“, schrieb M. Jahn aus Berlin. „Ich habe vor Jahren schon einmal Material zur Klavierbau-Tradition in Zeitz gesammelt. Da gibt es ja bereits einige interessante Arbeiten. Aber Schemelli war mir mehr oder weniger immer nur per Namensnennung untergekommen. Das füllt also eine große Wissenslücke. Und sicher nicht nur bei mir. Diese großartige Tradition des Klavierbaus in Zeitz darf nicht mit der nächsten Generation in Vergessenheit geraten und im Archivregal schlummern.“

