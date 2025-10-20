Vor 145 Jahren wurde in Zeitz der Verein für Briefmarkenkunde gegründet. Mit Ausstellung, feierlichen Reden und Erfahrungsaustausch wurde das Ereignis gewürdigt.

Jährlich feiern die Philatelisten ihren Tag der Briefmarke. In Zeitz wurde zeitgleich das 145-jährige Bestehen des Vereins und eine Partnerschaftsausstellung mit den Detmoldern gefeiert. Alfred Schmidt, Präsident des Bundesverbandes der Philatelisten, hielt die Festrede am Samstag in der Grundschule Elstervorstadt.

Zeitz/MZ. - Die Zeitzer Philatelisten feierten am Wochenende Geburtstag: 1880 wurde der Verein für Briefmarkenkunde Zeitz gegründet. Also vor 145 Jahren. Damit zählt der Zeitzer Verein bundesweit zu den ältesten. „Der älteste ist der internationale Philatelistenverein Dresden. Dieser wurde 1877 gegründet, also drei Jahre vor dem Zeitzer Verein“, sagt Alfred Schmidt. Er ist der Präsident des Bundes Deutscher Philatelisten und war in dieser Funktion zur Festveranstaltung in die Elsterstadt gekommen. Die fünf Zeitzer Gründungsmitglieder um Bäckermeister Gustav Erfurth hätten damals Pionierarbeit in der Philatelie geleistet, würdigt Schmidt die Vorfahren. Denn das Briefmarkensammeln war zwar zu dieser Zeit schon populär, aber es gab kaum organisierte Philatelisten. Das änderte sich schnell und die Vereine schossen aus dem Boden.