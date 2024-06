Eine Richtlinie beschreibt, was unter Kunst im öffentlichem Raum fällt und wie sie auf Plätze oder in Anlagen kommt. Welche wichtige Rolle den Paten zukommt, wenn es um Vandalismus geht.

Die Pferde am Roßmarkt von Maler, Grafiker und Bildhauer Joachim Hering sind ein perfektes Beispiel für Kunst im öffentlichen Raum in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Ist das Kunst oder kann das weg? Fragen, die man sich in Zeitz unwillkürlich stellt, wenn man im Laufe der letzten Jahre den Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum betrachtet: Da werden die Spielenden Pferde von Joachim Hering am Roßmarkt mit Farbe besprüht, da wird das Schwert vom Heiligen Michael von der Lindwurm-Plastik von Christian Späte am Voigtsplatz abgebrochen und erst vor wenigen Tagen wurde das Kunstprojekt von Michael Krause in der Kramerstraße beschädigt.