Schüler aus Zeitz werfen mutig einen Blick in ihre berufliche Zukunft. Warum sogar das Bildungsministerium für ihren Einsatz applaudiert.

Schüler der Pestalozzi-Förderschule in Zeitz zeigen stolz ihre Arbeiten, mit denen sie den Wettbewerb zum Zukunftstag 2025 gewinnen konnten. Sie dokumentierten in Wort und Bild ihren Tag in der Praxis.

Zeitz/MZ. - „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, euch für eure Zusendungen persönlich zu danken“, sagte Jürgen Böhm, Staatssekretär im Bildungsministerium des Landes Sachsen-Anhalt, am Freitagmorgen in der Pestalozzischule in Zeitz. Er sei extra 4.50 Uhr in Magdeburg aufgestanden, um pünktlich bei der Veranstaltung zu sein.