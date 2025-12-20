Wettbewerb zum Zukunftstag Pestalozzi-Schüler gewinnen Gold
Schüler aus Zeitz werfen mutig einen Blick in ihre berufliche Zukunft. Warum sogar das Bildungsministerium für ihren Einsatz applaudiert.
20.12.2025, 14:00
Zeitz/MZ. - „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, euch für eure Zusendungen persönlich zu danken“, sagte Jürgen Böhm, Staatssekretär im Bildungsministerium des Landes Sachsen-Anhalt, am Freitagmorgen in der Pestalozzischule in Zeitz. Er sei extra 4.50 Uhr in Magdeburg aufgestanden, um pünktlich bei der Veranstaltung zu sein.