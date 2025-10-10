weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Freizeit im Burgenlandkreis: Personal fehlt in Zeitz: Schwimmhalle hat nachmittags geschlossen

Freizeit im Burgenlandkreis Personal fehlt in Zeitz: Schwimmhalle hat nachmittags geschlossen

Die Stadt Zeitz verkürzt am 11. und 12. September die Öffnungszeiten der Schwimmhalle Naetherbad.

10.10.2025, 10:56
Zeitzer müssen an diesem Wochenende, 11. und 12. Oktober, nachmittags auf das Schwimmen in der Schwimmhalle verzichten.
Zeitzer müssen an diesem Wochenende, 11. und 12. Oktober, nachmittags auf das Schwimmen in der Schwimmhalle verzichten. (Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa)

Zeitz/MZ - Die Zeitzer Schwimmhalle öffnet an diesem Wochenende, 11. und 12. Oktober, kürzer als gewöhnlich. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt hat, steht sie Badegästen an beiden Tagen von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung. Das bedeutet, dass sie am Morgen jeweils eine Stunde später als gewöhnlich öffnet und die Badezeit am Nachmittag – sie geht normalerweise von 15 bis 18 Uhr – komplett entfällt. Hintergrund für die verkürzten Öffnungszeiten sind laut Stadt Personalausfälle, die nicht ausgeglichen werden können.