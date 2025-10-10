Zeitz/MZ - Die Zeitzer Schwimmhalle öffnet an diesem Wochenende, 11. und 12. Oktober, kürzer als gewöhnlich. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt hat, steht sie Badegästen an beiden Tagen von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung. Das bedeutet, dass sie am Morgen jeweils eine Stunde später als gewöhnlich öffnet und die Badezeit am Nachmittag – sie geht normalerweise von 15 bis 18 Uhr – komplett entfällt. Hintergrund für die verkürzten Öffnungszeiten sind laut Stadt Personalausfälle, die nicht ausgeglichen werden können.