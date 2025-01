Der umgestaltete Parkplatz Besenstraße in Zeitz kommt bei den Nutzern gut an. Allerdings ist der Kasten mit dem Stadtplan beschmiert und verschmutzt worden. Wie es hier weitergeht.

Schicker Parkplatz, beschmierter, verdreckter Infokasten: Am Parkplatz Besenstraße in Zeitz gibt es eine Stadtplantafel. Allerdings passe die nicht wirklich zum sanierten Platz, meinen Zeitzer.

Zeitz/MZ. - Der Parkplatz an der Zeitzer Besenstraße ist sehr gut angenommen. Nach umfangreicher Sanierung und Neuanlage passt er gut in die Innenstadt. Da sind sich die Nutzer einig. Aber es gibt auch kritische Anmerkungen. So fragte ein Leser, wie es denn zusammenpassen würde, dass der Parkplatz zwar neu und schick sei, aber die Infotafel mit Stadtplan beschmiert und dreckig.

Zeitzer Schmierfinken haben Spuren hinterlassen

Die Tafel steht am Fußweg Kalkstraße an der nördlichen Begrenzung des innerstädtischen Parkplatzes. Und sie steht da genau richtig: Kann man sich doch hier informieren und orientieren. Doch wirklich Freude macht es nicht, wenn die Scheibe beschmiert und verdreckt ist. „Hat da einer dran gespuckt?“ fragte eine Frau vor Ort. „Es sieht alles etwas eklig aus.“ Es haben auch schon Kaugummi daran geklebt, weiß sie, und immer wieder mal werden Aufkleber draufgeklebt. Die rote Rückseite ist allerdings nicht besser, denn die haben die Zeitzer Schmierfinken bei ihren Sprüh- und Schmiertouren nicht ausgelassen. „Hätte man die Tafel nicht wenigstens mit in Ordnung bringen können, wenn der Parkplatz saniert wird?“ fragt der Leser. Und die Frau vor Ort will wissen, ob und wenn ja, wie oft sie gereinigt wird.

Was also sagt die Stadtverwaltung dazu? Dass eigentlich alles klar und geklärt sei mit der Reinigung. „Die Stadtplan-Infotafel am Parkplatz Besenstraße wird quartalsweise vom Unternehmen gereinigt, das die Anlage hier und eine zweite am Eingang zum Schlosspark, betreibt“, erklärt Stadtsprecher Lars Werner dazu. Natürlich sei das keine Garantie, dass die Tafel dann bis zur nächsten Reinigung auch schick aussieht. Wann die jemand beschmiere oder anderweitig verunreinige, könne schließlich niemand wissen. Und gerade die Kalkstraße war in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ein beliebter Tummelplatz für Leute, die sich für Graffiti-Künstler halten. Doch wie geht es mit der Tafel weiter?

An der östlichen Begrenzungsmauer entlang der Besenstraße gibt es bereits einen Schaden. Hier wurde am sanierten Parkplatz die Ecke der Mauer an der Parkplatzzufahrt kaputtgefahren. (Foto: Angelika Andräs)

„Das Unternehmen wurde über die Verunreinigung informiert und wird sich im Rahmen der Generalüberholung der Stadtpläne auch darum kümmern, dass die Tafel wieder gereinigt wird“, ergänzt Lars Werner. Einen Zeitplan gibt es dafür nicht.

Bruchsteinmauer auf neuem Parkplatz in Zeitz gerammt

Es ist offensichtlich auch noch nicht klar, wann die Bruchsteinmauer entlang der Besenstraße, die an der Ecke der Zufahrt zerstört wurde, wieder in Ordnung gebracht wird. Rüdiger Klahr hat sein Auto gerade abgestellt. Er grinst. „Hier hat jemand die Kurve nicht gekriegt, obwohl wirklich Platz genug ist“, meint der Hallenser. Er habe früher schon meist hier geparkt, wenn er in Zeitz gewesen sei und freue sich, dass der Parkplatz wieder nutzbar sei. „Er ist wirklich schick geworden, modern, an alles gedacht“, sagt er. „Wenn er noch grüner wird, aber sieht ja so aus, als ob noch gepflanzt wird, dann wird das richtig schick.“ Eine Zeitzerin, die zugehört hat, bestätigt: „Es werden auch noch Bäume gepflanzt“, meint sie. „Allerdings könnte man vielleicht den E-Bike-Bereich überdachen, das käme den Radlern bestimmt entgegen, ist auch in anderen Städten meist so. Und das habe ich als Wunsch auch schon mehrfach hier gehört.“