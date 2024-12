Die Stellplätze an der Zeitzer Besenstraße können nach grundhaftem Ausbau und Umgestaltung wieder genutzt werden. Wie es bei Zeitzern und Gästen ankommt.

Alles neu an der Besenstraße in Zeitz für Auto und Bike: „Das ist schon mehr als ein Parkplatz“

So präsentiert sich der Parkplatz Besenstraße nach zehnmonatiger Bauzeit mit einer altstadtgemäßen Mauer und einigen Neuheiten.

Zeitz/MZ. - Gefühlt freuten sich die Fußgänger am Freitagmorgen am meisten darüber, dass der Parkplatz an der Zeitzer Besenstraße nach Ausbau und Umgestaltung wieder freigegeben war. Nach zehnmonatiger Bauzeit und ohne Verlängerung. „Das hat ja mal geklappt, und ich kann jetzt wieder hier durchlaufen“, sagte eine Passantin, die wie immer Brötchen geholt hatte. „Ist schon ein anderes Gefühl, hier zu laufen.“