Von der Natur lernen im Saalekreis Was der Nabu mit einer alten Streuobstwiese in Vesta vorhat

Auf einer alten Obstwiese am Saaleradweg in Vesta richtet der Nabu mit Fördermitteln aus einem Strukturwandeltopf ein „grünes Klassenzimmer“ ein. Welche Projekte konkret geplant sind und warum der Nabu die teils sehr alten Obstbäume erhalten will.