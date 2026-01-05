Abschied vom Hyzet-Klubhaus Olsenbande sagt Servus zur Klaus-Dieter Deuser: Klubhauschef aus Alttröglitz geht in den Ruhestand
Klaus-Dieter Deuser führte 40 Jahre lang das Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz. Jetzt will er seinen Ruhestand genießen. Wer alles zum Abschied kam.
05.01.2026, 16:00
Alttröglitz/MZ. - Klubhaus zuschließen und einfach Feierabend? Nein, so richtig kann sich Klaus-Dieter Deuser seinen Abschied als Leiter des Hyzet-Klubhauses noch nicht vorstellen. Für den 71-Jährigen geht nach 40 Jahren eine Ära zu Ende.