  Abschied vom Hyzet-Klubhaus: Olsenbande sagt Servus zur Klaus-Dieter Deuser: Klubhauschef aus Alttröglitz geht in den Ruhestand

Klaus-Dieter Deuser führte 40 Jahre lang das Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz. Jetzt will er seinen Ruhestand genießen. Wer alles zum Abschied kam.

Von Yvette Meinhardt 05.01.2026, 16:00
Die Olsenbande aus Würchwitz verabschiedet sich von Klaus-Dieter Deuser (Mitte) im Hyzet-Klubhaus.
Die Olsenbande aus Würchwitz verabschiedet sich von Klaus-Dieter Deuser (Mitte) im Hyzet-Klubhaus. Foto: Filmstudio Würchwitz

Alttröglitz/MZ. - Klubhaus zuschließen und einfach Feierabend? Nein, so richtig kann sich Klaus-Dieter Deuser seinen Abschied als Leiter des Hyzet-Klubhauses noch nicht vorstellen. Für den 71-Jährigen geht nach 40 Jahren eine Ära zu Ende.