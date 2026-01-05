Klaus-Dieter Deuser führte 40 Jahre lang das Hyzet-Klubhaus in Alttröglitz. Jetzt will er seinen Ruhestand genießen. Wer alles zum Abschied kam.

Olsenbande sagt Servus zur Klaus-Dieter Deuser: Klubhauschef aus Alttröglitz geht in den Ruhestand

Die Olsenbande aus Würchwitz verabschiedet sich von Klaus-Dieter Deuser (Mitte) im Hyzet-Klubhaus.

Alttröglitz/MZ. - Klubhaus zuschließen und einfach Feierabend? Nein, so richtig kann sich Klaus-Dieter Deuser seinen Abschied als Leiter des Hyzet-Klubhauses noch nicht vorstellen. Für den 71-Jährigen geht nach 40 Jahren eine Ära zu Ende.