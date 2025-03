Alttröglitz/MZ. - Wie ein Lauffeuer verbreiten sich die Unterschriftenlisten zum Erhalt des Hyzet Kultur- und Kongresszentrums in Alttröglitz. „Sie liegen in Tröglitz in der Post, beim Friseur, im Kosmetiksalon, beim Getränkehandel und an vielen Stellen in Zeitz“, sagt Nicole Scholz. Sie und drei weitere Frauen aus Tröglitz und Rehmsdorf haben einen Brief an Landrat Götz Ulrich (CDU) und Mark Fischer (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Elsteraue, geschrieben und fordern den Erhalt des Hyzet-Klubhauses. Aber die Zukunft des Domizils ist ungewiss.

