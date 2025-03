Alttröglitz/MZ. - „Unser schönes Klubhaus muss auf jeden Fall erhalten bleiben“, sagt Sylvia Beck, Leitern der Musikschule Klangkiste. Sie nutzte das Frühlingskonzert am Wochenende in eben jenem traditionsreichen Haus für ein sehr emotionales Statement. „Seit vielen Jahren sind wir hier Stammgast, haben zuerst Weihnachtskonzerte gemacht, 2020 das erste Neujahrskonzert, anschließend das erste Sommerkonzert und jetzt unser drittes Frühlingskonzert. Immer sind wir mit offenen Armen empfangen worden“, fährt Sylvia Beck fort. Doch Klubhaus-Chef Klaus-Dieter Deuser ist mittlerweile 70 Jahre und hängt seinen Job zum Ende 2025 an den Nagel. „Ich wollte schon vor drei Jahren in Rente gehen, habe dann immer wieder verlängert. Aber Ende des Jahres schließe ich nun wirklich zu“, sagt Deuser der MZ. Aber wie geht es weiter? Diese Frage scheint offen.

