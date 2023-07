Warum die Polizei gegen den gar nicht so jungen Mann ermittelt.

Polizeikontrolle in Burgenlandkreis

Kretzschau/MZ/and - Ohne Fahrerlaubnis, aber unter Drogen war ein Mann am Freitag mit dem Auto unterwegs. Wie die Polizei informiert, kontrollierten Polizisten am Freitag gegen 16 Uhr einen 46-jährigen Autofahrer in der Ortslage Kretzschau.

Wie sich dabei herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Und er stand zudem unter Drogeneinfluss. Die notwendige Entnahme einer Blutprobe wurde sofort angeordnet und in einer Klinik durchgeführt, so die Polizei. Gegen ihn wird nun ermittelt.