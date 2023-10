Nur die „halbe“ Wahrheit auf der Anzeige in der Bahnhofshalle in Zeitz: Fahrtziele bleiben verborgen

Hier ist was schiefgelaufen. Ein Windows-Fenster deckt die Zielorte von Zügen ab, die in Zeitz abfahren.

ZEITZ/MZ - Das kommt Reisenden spanisch vor: Auf dem Zeitzer Bahnhof bekommen sie am Donnerstag stundenlang eine ganz spezielle Aufforderung. Es ist eine Einladung, sich via Internet über die Stadt Ronda in Andalusien zu informieren. Das Dumme daran ist, dass die Aufforderung auf der elektronischen Anzeige der Zugabfahrten zu sehen ist. Die Namen der aktuellen Zielorte der Züge, die in Zeitz abfahren, sind abgedeckt. Die Anzeige offenbart praktisch nur die „halbe Wahrheit“. Das, so eine Reisende im Vorbeihuschen, sei gerade an diesem Tag nicht gut.