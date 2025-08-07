Kriminalität im Burgenlandkreis Nur Bewährung statt Haft für sexuellen Missbrauch
Vor dem Landgericht in Halle wird ein 77-Jähriger aus einem Dorf bei Zeitz wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zwei Jahren Haft verurteilt. Warum er nicht in Haft muss.
07.08.2025, 07:00
Halle/Zeitz/MZ. - Unter den Augen seiner mittlerweile erwachsenen Opfer ist ein 77-Jähriger aus einem Dorf bei Zeitz vor dem Landgericht in Halle wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden.