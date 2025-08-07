weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kriminalität im Burgenlandkreis: Nur Bewährung statt Haft für sexuellen Missbrauch

Kriminalität im Burgenlandkreis Nur Bewährung statt Haft für sexuellen Missbrauch

Vor dem Landgericht in Halle wird ein 77-Jähriger aus einem Dorf bei Zeitz wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zwei Jahren Haft verurteilt. Warum er nicht in Haft muss.

Von Matthias Voss 07.08.2025, 07:00
Prozess am Landgricht Halle gegen Mann aus der Nähe von Zeitz
Prozess am Landgricht Halle gegen Mann aus der Nähe von Zeitz Foto: DPA

Halle/Zeitz/MZ. - Unter den Augen seiner mittlerweile erwachsenen Opfer ist ein 77-Jähriger aus einem Dorf bei Zeitz vor dem Landgericht in Halle wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden.