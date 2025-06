Würchwitz/MZ. - Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen den Notruf gewählt, um ausgebüxte Schafe in Würchwitz zu melden, die sich auf der Sporaer Straße kurz hinter dem Ortsausgang tummelten. Polizeibeamte rückten zur Absicherung aus und informierten das zuständige Ordnungsamt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Tierhalter sein Nutzvieh jedoch bereits von der Straße zurück in das vorgesehene Gehege getrieben. Weder Mensch noch Tier kamen zu Schaden, so die Polizei.