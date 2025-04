Am Sonntag, 20. April, gastiert Nik P. in Alttröglitz. Erstmals geht der Schlagerstar mit seinem Sohn auf Tour. Wie er sich darauf vorbereitet.

Am Sonntag kommt Nik P. mit seiner Band in das Hyzet-Klubhaus nach Alttröglitz. In seinem Programm immer dabei ist sein Super-Hit „Ein Stern, der deinen Namen trägt“. Restkarten an der Abendkasse.

Alttröglitz/MZ. - Am Ostersonntag geht im Hyzet-Kultur- und Kongresszentrum ein ganz besonderer Stern auf. Nik P. und Band machen dann mit ihrer Tour „Was wirklich zählt“ in Alttröglitz Station. Der österreichische Schlagersänger Nikolaus Presnik (Nik P.) schrieb im Jahr 1998 den Song „Ein Stern, der deinen Namen trägt“. In der Version mit DJ Ötzi wurde daraus ein riesengroßer Erfolg. So war „Ein Stern“ 108 Wochen in den deutschen Charts und stellte damals damit einen neuen Rekord auf. Ist so ein Lied nun Fluch oder Segen?