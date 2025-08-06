Seit sechs Jahren leben Katze Puppi und ihr Bruder Ari bei Familie Böhme im Dessauer Stadtteil Ziebigk. Beide Tiere sind Freigänger. Doch Katze Puppi kam am 28. Juli nicht zurück nach Hause. Was ist geschehen?

Ehepaar aus Dessau ist verzweifelt: Hat in Ziebigk ein Katzenhasser Katze Puppi getötet?

Katze Puppi gehört wie ihr Bruder Ari seit sechs Jahren zu Familie Böhme aus Dessau. Nun ist Puppi tot. Wurde sie getötet?

Dessau/MZ. - Gibt es in Ziebigk einen Katzenhasser? Oder was ist mit Puppi geschehen, der kleinen Katze von Wieland Böhme und seiner Frau Christine? Vor einer Woche hat das Ehepaar das Tier tot aufgefunden und ist noch immer fassungslos und untröstlich.