Schock nach Schlüsselübergabe Traumhaus wird zum Albtraum - Mieter hinterlassen in Streetz Berge von Möbeln und Müll, Maden und Kot

Am Anfang stand ein Schock: Für ihren Traum vom neuen Zuhause müssen Lydia und Christian Sauer nun ihren Ekel überwinden und Hinterlassenschaften der vorigen Mieter beseitigen. Warum sie auch das Jugendamt eingeschaltet haben und das erst einmal abwartete.